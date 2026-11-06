Palembang Darurat Narkoba, Ratu Dewa Turun Langsung Kawal Pembentukan Kampung Bersinar

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai memperkuat upaya pemberantasan narkoba, dengan membangun gerakan pencegahan hingga tingkat permukiman.

Pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) menjadi salah satu langkah strategis, untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Sumatera Selatan.

Keseriusan tersebut ditunjukkan Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang secara mendadak menghadiri rapat koordinasi pembentukan Kampung Bersinar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palembang, Kamis (5/11).

Kedatangan Ratu Dewa sekaligus menjadi penegasan bahwa upaya memerangi narkoba bukan pekerjaan yang bisa dibebankan kepada satu instansi.

Dia, bahkan meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir langsung dan tidak mewakilkan kehadiran kepada staf.

Rapat yang sebelumnya dipimpin Asisten II Pemkot Palembang Isnaini Madani tersebut membahas langkah konkret melibatkan seluruh perangkat daerah dalam mendukung program Badan Narkotika Nasional (BNN).

Persoalan narkoba di Palembang dinilai sudah mengkhawatirkan. Berdasarkan data Polrestabes Palembang, Kota Palembang tercatat sebagai daerah dengan pengguna narkoba tertinggi di Sumatera Selatan berada di peringkat kedua secara nasional.

Kondisi itu membuat pemerintah kota harus mengambil langkah lebih luas.