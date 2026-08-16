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Palembang Punya Pantai? One Ilir Beach Jadi Destinasi Musiman di Tepian Sungai Musi

Palembang Punya Pantai? One Ilir Beach Jadi Destinasi Musiman di Tepian Sungai Musi
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Pantai musiman di tepian Sungai Musi Palembang. Foto: tangkapan layar Instagram @palembang.sumsel.ssci.

jpnn.com - Siapa sangka Kota Palembang yang dikenal dengan Jembatan Ampera dan Sungai Musi ternyata memiliki hamparan pasir yang menyerupai pantai.

Fenomena unik itu bisa ditemukan di kawasan One Ilir Beach yang belakangan menjadi perhatian warga.

One Ilir Beach merupakan hamparan yang muncul secara musiman saat musim kemarau, ketika debit air Sungai Musi mulai mengalami penyusutan. Munculnya daratan berpasir di tepian sungai itu menciptakan pemandangan yang tidak biasa dan mengundang banyak warga untuk datang berkunjung.

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Pasir di lokasi tersebut terbilang cukup halus. Suasananya pun benar-benar menyerupai pantai, meski berada di tengah Kota Palembang dan berada tepat di tepian Sungai Musi.

Adetia (30) warga Perumnas Sako Palembang mengaku senang dengan munculnya pantai musiman tersebut. 

Menurutnya, kehadiran One Ilir Beach menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus bepergian jauh ke daerah pesisir.

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"Senang ada pantai musiman, karena di Palembang ini tidak ada destinasi wisata, jadi kalau libur hanya main ke mall atau cafe shop," ujar Adetia, Minggu (16/8/2026).

Bagi masyarakat yang ingin mengunjungi lokasi ini. Model Mangcek Yadi bisa dijadikan sebagai patokan untuk menemukan titik keberadaan One Ilir Beach.

Palembang punya pantai musiman di tepian Sungai Musi Palembang, namanya One Ilir Beach. Pantai musiman tersebut menjadi destinasi yang ramai dikunjungi warga.

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