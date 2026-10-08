Palembang Terus Dibangun, Ratu Dewa Ingatkan Sejarah Jangan Sampai Hilang

jpnn.com, PALEMBANG - Pembangunan Kota Palembang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman.

Namun, di tengah perubahan wajah kota, pemerintah mengingatkan agar kelak jejak sejarah dan identitas Palembang tidak ikut tergerus.

Pesan itu disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat melantik tujuh anggota Tim Halu Cagar Budaya (TACB) Kota Palembang periode 2026-2029 di Rumah Dinas Wali Kota Palembang di Jalan Tasik, Kamis (8/10/2026).

Dewa menegaskan keberadaan TACB memiliki peran penting dalam menjaga warisan sejarah dan kebudayaan Palembang.

"Tugas mereka bukan hanya berkaitan dengan bangunan tua, tetapi juga berbagai peninggalan yang memiliki nilai sejarah dan budaya," tegas Dewa.

"Kalau kita berbicara tentang cagar budaya, cakupannya sangat luas. Bukan hanya bangunan, tetapi juga banyak hal yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan," sambung Dewa.

Menurutnya, Palembang sebagai kota tua harus tetap berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Karena itu, ia meminta seluruh anggota TACB menjalankan amanah tersebut dengan komitmen penuh.

"Dari awal saya menjabat Sekda Kota Palembang sampai sekarang, saya berharap komitmen ini terus dijaga. Termasuk dukungan dari legislatif, karena cerminan Palembang sebagai kota tua harus dirawat dan dikembangkan," ujar Dewa.