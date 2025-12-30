menu
Palestine Festival 2025 Sukses Digelar, Keteguhan Warga Palestina Jadi Sorotan
Adara Relief International menyelenggarakan Palestine Festival (Palfest) 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, baru-baru ini. Foto: Tim Adara Relief International

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Adara Relief International sukses menyelenggarakan Palestine Festival (Palfest) 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

Mengusung tema Never-Ending Resilience for Humanity, festival ini hadir untuk mengajak pengunjung merasakan lebih dekat dengan kisah keteguhan warga Palestina.

Direktur Utama Adara Relief International sekaligus penanggung jawab pelaksanaan, Maryam Rachmayani, menyoroti situasi krisis di Palestina yang masih terjadi.

Dia menekankan adanya fenomena moral yang luar biasa di tengah konflik tersebut.

"Sudah lebih dari dua tahun genosida melanda Gaza. Namun, di tengah krisis kemanusiaan yang begitu berat, penjajahan dan upaya penghapusan identitas yang terus berlangsung, kita melihat sebuah keajaiban moral: bangsa Palestina tetap teguh, tetap bertahan, dan tetap mencintai tanah airnya," kata Maryam.

Maryam mengungkapkan keteguhan sikap warga Palestina yang melatarbelakangi pemilihan tema festival tahun ini.

Pihaknya ingin membawa semangat tersebut, karena Palestina memiliki makna yang luas.

Menurut Maryam, Palestina bukan hanya bercerita tentang perang, kesedihan, ataupun tragedi semata.

