Palestine Festival 2025 Sukses Digelar, Keteguhan Warga Palestina Jadi Sorotan
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Adara Relief International sukses menyelenggarakan Palestine Festival (Palfest) 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.
Mengusung tema Never-Ending Resilience for Humanity, festival ini hadir untuk mengajak pengunjung merasakan lebih dekat dengan kisah keteguhan warga Palestina.
Direktur Utama Adara Relief International sekaligus penanggung jawab pelaksanaan, Maryam Rachmayani, menyoroti situasi krisis di Palestina yang masih terjadi.
Dia menekankan adanya fenomena moral yang luar biasa di tengah konflik tersebut.
"Sudah lebih dari dua tahun genosida melanda Gaza. Namun, di tengah krisis kemanusiaan yang begitu berat, penjajahan dan upaya penghapusan identitas yang terus berlangsung, kita melihat sebuah keajaiban moral: bangsa Palestina tetap teguh, tetap bertahan, dan tetap mencintai tanah airnya," kata Maryam.
Maryam mengungkapkan keteguhan sikap warga Palestina yang melatarbelakangi pemilihan tema festival tahun ini.
Pihaknya ingin membawa semangat tersebut, karena Palestina memiliki makna yang luas.
Menurut Maryam, Palestina bukan hanya bercerita tentang perang, kesedihan, ataupun tragedi semata.
Adara Relief International kembali sukses menyelenggarakan Palestine Festival (Palfest) 2025 di Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lihat Poster Benjamin Netanyahu di London
- Planetarium Kembali Dibuka, Gratis untuk Pelajar
- Respons Rabi di AS, Legislator PKS: Pendidikan di Indonesia Mengajarkan Antipenjajahan
- WHO: 100.000 Anak, 37.000 Ibu Hamil & Menyusui di Gaza Terancam Malanutrisi
- Hamas Sebut Israel 813 Kali Melanggar Gencatan Senjata di Jalur Gaza
- Presiden Mahmoud Abbas Mendesak Italia Mengakui Negara Palestina