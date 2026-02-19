Paling Banyak Dicoba di IIMS 2026, Jetour T2 Raih Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Jetour T2 mendapatkan menyabet dua penghargaan bergengsi sekaligus di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Dalam pameran otomotif tersebut, SUV bergaya boxy itu dinobatkan sebagai Favorite New Comer SUV dan Most Tested Car Choice.

Raihan itu menjadi bukti nyata daya tarik Jetour T2 sebagai model SUV terbaru yang paling menyita perhatian.

Vice President PT Jetour Sales Indonesia, Caroline Ling mengungkapkan pihaknya sangat bangga atas pencapaian T2 di IIMS 2026.

"Dua penghargaan itu tidak hanya mencerminkan apresiasi publik terhadap desain dan kualitas produk, tetapi juga menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghadirkan kendaraan inovatif dan relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia," ujar Caroline Ling.

Penghargaan Most Tested Car Choice yang diraih oleh Jetour T2 semakin memvalidasi ketertarikan publik terhadap karakter tangguh dan pengalaman berkendara yang ditawarkan SUV ini.

Sepanjang pameran IIMS 2026, Jetour T2 tercatat sebagai mobil dengan jumlah sesi test drive terbanyak, mencerminkan daya tarik kuat di mata pengunjung.

Antusiasme tersebut sekaligus menjadi indikator kepercayaan konsumen terhadap kualitas, performa, dan kapabilitas T2 sebagai SUV yang menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman, stabil, dan percaya diri.