Palma Serasih Perkuat Kemitraan dengan Petani Plasma di Kaltim

jpnn.com, JAKARTA - PT Palma Serasih Tbk (PSGO/Perseroan) terus memperkuat komitmen dalam membangun industri kelapa sawit berkelanjutan.

Director & Corporate Secretary PT Palma Serasih Tbk, Astrida Niovita Bachtiar, menyampaikan upaya tersebut dilakukan lewat penguatan kemitraan petani plasma, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan di wilayah operasional Perseroan di Kalimantan Timur.

Sebagai perusahaan kelapa sawit terintegrasi yang mengelola lebih dari 28 ribu hektar area tertanam inti dan plasma, perseroan menempatkan kemitraan bersama masyarakat sebagai bagian penting dalam strategi pertumbuhan jangka panjang.

Astrida menegaskan bagi Palma Serasih, keberlanjutan tidak hanya komitmen bisnis, tetapi juga tanggung jawab untuk tumbuh bersama masyarakat.

“Kami ingin memastikan kehadiran perseroan bermanfaat nyata, membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan masa depan yang lebih baik”, ujar Astrida dalam keterangan yang diterima, Sabtu.

Sejak 2009, Perseroan terus mengembangkan program kemitraan petani plasma yang saat ini melibatkan 3.897 petani plasma dengan total area mencapai 7.710 Ha. Bagi Perseroan, kemitraan plasma merupakan pondasi yang penting dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Palma Serasih tidak hanya memandang petani plasma sebagai mitra, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem bisnis yang tumbuh dan berkembang bersama perseroan.

Selain penguatan kemitraan plasma, perseroan juga secara konsisten menjalankan berbagai program sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional.