PalmCo Akselerasi Sertifikasi Keberlanjutan Sebagai Bagian Transformasi Tata Kelola

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo terus mengakselerasi penerapan sertifikasi keberlanjutan di seluruh wilayah operasional perusahaan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyampaikan hingga Agustus 2026 sebanyak 67 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan 124 kebun telah memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Dia menjelaskan penguatan standar tersebut turut membuka peluang peningkatan nilai ekonomi, tecermin dari penjualan produk CPO dan PKO bersertifikat yang mencatat pertumbuhan premium price sebesar 48 persen secara year-on-year (YoY) hingga September 2026.

Dia juga mengatakan sertifikasi keberlanjutan merupakan bagian dari transformasi tata kelola perusahaan yang tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi diarahkan menjadi sistem kerja yang terintegrasi dalam seluruh proses bisnis dan operasional.

“Kami melihat sertifikasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Standar yang diterapkan harus menjadi sistem kerja yang nyata, terintegrasi dalam operasional,” ujar Jatmiko.

Menurut Jatmiko, konsistensi penerapan standar keberlanjutan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem operasional yang semakin terukur sekaligus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Pada saat yang sama, penerapan standar tersebut menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan dapat berjalan beriringan dengan penciptaan nilai ekonomi.

Selain RSPO, PTPN IV PalmCo terus memperluas penerapan berbagai standar manajemen untuk memperkuat kualitas pengelolaan operasional perusahaan. Hingga Agustus 2026, ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu telah diterapkan pada 176 unit, ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan pada 143 unit, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada 191 unit.