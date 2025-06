PalmCo Beberkan Implementasi Prisip ESG di Forum Bisnis Osaka Expo 2025

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Strategi dan Sustainability PT Perkebunan Nusantara IV Palmco, Sub Holding PTPN III (Persero) Ugun Untaryo membeberkan langkah-langkah transformasi mengimplementasikan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan.

Langkah itu terungkap dalam forum bisnis internasional bertema Sustainability of Indonesian Palm Oil to Meet World’s Needs for Vegetable Oil sebagai bagian dari rangkaian Business Forum Osaka Expo 2025 di Osaka yang diselenggarakan oleh Paviliun Indonesia, organisasi yang berada di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Acara digelar oleh Osaka Jepang, pertengahan Juni ini.

“Di forum tersebut, kami menegaskan keberlanjutan adalah pondasi utama yang dibangun PalmCo dalam setiap aspek bisnis. Juga upaya PalmCo untuk membangun circular economy sekaligus mengembangkan portofolio bisnis hijau dari industri sawit,” ungkap Ugun Untaryo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/06).

Lebih jauh Ugun membeberkan secara garis besar terdapat lima inisiatif keberlanjutan utama yang tengah diperkuat PalmCo sejak restrukturisasi dijalankan PTPN akhir Desember 2023 lalu.

“Pertama, pengurangan emisi GRK, kedua memastikan sertifikasi keberlanjutan, ketiga memaksimalkan potensi ekonomi sirkular, selanjutnya improve ESG rating dan yang terakhir, kelima, eksplor potensi bisnis hijau lainnya,” kata Ugun.

Baca Juga: Palmco Salurkan 61 Ton Daging Kurban ke 50 Kabupaten dan Kota di Indonesia

Konsistensi PalmCo dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tercermin dari keberhasilan memperoleh Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) pada salah satu proyek Cofiring yang dimiliki Perusahaan pengelola areal sawit terluas di dunia tersebut.

“Kami menerima SPE-GRK untuk Biogas di Lubuk Dalam, Riau, dengan volume emisi terverifikasi mencapai 33.799 ton CO?e. Dengannya PalmCo menjadi perusahaan perkebunan pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi ini dan kini menempati posisi keempat dalam daftar penjualan karbon terbesar di IDX Carbon,” ujarnya.