PalmCo Dorong 4.147 mitra UMKM Binaan Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV Palmco Sub Holding dari PTPN III (Persero) mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan lewat program pembinaan dan pendampingan UMKM.

“Sampai dengan Agustus ini, perusahaan telah membina sekitar 4.147 mitra UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia,” ujar Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santoso.

Jatmiko menjelaskan para pelaku usaha mikro kecil itu tergabung dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas.

“Mereka diberikan kemudahan dalam akses pendanaan, pelatihan, pendampingan usaha, hingga bantuan akses pasar. Tujuannya jelas, UMKM naik kelas,” tambahnya.

PalmCo juga bekerja sama dengan Rumah BUMN sebagai bagian dari ekosistem pembinaan tersebut.

"Keberadaan Rumah BUMN menjadi wadah edukasi, pengembangan usaha, hingga sarana promosi bagi UMKM lokal," kata dia.

Jatmiko menyebut tiga di antaranya, tersebar di Sumatera Utara seperti Rumah BUMN Batubara, Rumah BUMN Pabatu dan Rumah BUMN Labuhanbatu Selatan.

PalmCo juga menjalin kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menyalurkan pinjaman modal usaha. Distribusi yang efektif dan tepat sasaran, menjadi acuan penyaluran.