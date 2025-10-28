PalmCo Dukung Anak Muda Membangun Masa Depan Sawit Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 pada 2025 PalmCo Sub Holding PTPN III (Persero) itu menggelar upacara serentak di seluruh regional operasionalnya di Indonesia.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa mengatakan kegiatan itu menjadi ajang refleksi nilai-nilai perjuangan sekaligus menegaskan peran penting generasi muda perusahaan dalam proses transformasi industri kelapa sawit nasional.

“Sumpah Pemuda bukan sekadar simbol persatuan, tetapi juga komitmen untuk terus bergerak maju,” kata Jatmiko di Jakarta, Selasa (28/10).

“Generasi muda PalmCo hari ini adalah motor penggerak transformasi menuju perusahaan kelapa sawit yang unggul, berdaya saing global, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Menumbuhkan Inovasi dari Perkebunan

Jatmiko mengatakan PalmCo menempatkan inovasi sebagai bagian dari budaya kerja.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mengembangkan sejumlah aplikasi digital untuk mendukung efektifitas dan efisiensi operasional, baik di bidang on farm (lapangan) maupun off farm (pascapanen).

“Banyak platform yang dihasilkan oleh anak-anak muda yang bekerja di PalmCo. Terobosan inovatif yang kemudian diperluas sehingga memperkuat operasional dan pengawasan,” sebut Jatmiko.