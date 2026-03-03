PalmCo Dukung Pemberdayaan Pandai Besi, Salah Satunya di Sumut

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo terus memperkuat ekosistem rantai pasok usahanya dengan menggandeng para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menjelaskan program ini merupakan manifestasi dari komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai tambah (multiplier effect) bagi perekonomian pedesaan di sekitar wilayah operasional perkebunan.

Setelah sukses menjadikan pengrajin lokal di Provinsi Riau sebagai pemasok utama alat panen perkebunan, PalmCo kini mereplikasi langkah serupa ke Provinsi Sumatra Utara, serta menjajaki potensi di Provinsi Jambi.

“Kami ingin memastikan bahwa alat panen yang digunakan di kebun-kebun PalmCo diproduksi oleh masyarakat sekitar,” ujar Jatmiko dikutip, Selasa (3/3).

Jatmiko menjelaskan dengan pendampingan yang tepat sasaran, kualitas produk lokal ini tidak kalah dengan pabrikan besar, dan pada saat yang sama, pihaknya berhasil menciptakan lapangan kerja dan memutar roda ekonomi di desa.

Jatmiko menambahkan standardisasi dan legalitas kelembagaan menjadi fokus utama PalmCo dalam mendampingi para pengrajin.

Hal ini berkaca pada rekam jejak keberhasilan perusahaan saat membina Koperasi Merah Putih Teratak di Desa Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Riau.

Dari Kampar Jadi Percontohan Nasional