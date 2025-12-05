PalmCo Kirim 500 Ton Minyak Goreng untuk Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 207 truk logistik berisi kebutuhan pokok hingga air mineral diberangkatkan menuju Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat senilai Rp 34,8 miliar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan pasokan pangan untuk masyarakat di wilayah bencana dipastikan aman.

Pemerintah menyiapkan cadangan beras hingga tiga kali lipat dari kebutuhan provinsi terdampak.

“Kami ingin tidak satu orang pun kekurangan beras. Cadangan besar,” ujar Mentan.

Dalam kesempatan itu, dia juga memberi apresiasi kepada Sub Holding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo yang dinilai berperan besar mendukung stabilitas pasokan minyak goreng di lapangan.

“Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Dirut PTPN IV PalmCo. Partisipasinya luar biasa, terutama dalam membantu menjaga ketersediaan minyak goreng. Pengiriman terus dilakukan untuk masyarakat kita di wilayah bencana,” kata Amran.

Komitmen 500 Ton Minyak Goreng

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyampaikan selain 26 ton minyak goreng yang disalurkan melalui program Kementan Peduli, perusahaan juga telah menyediakan dan siap untuk menyalurkan total 470 ton lainnya sehingga total 500 ton minyak goreng akan disalurkan di tiga provinsi terdampak.