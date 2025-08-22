PalmCo Memperkuat Peluang Kerja Gen Z via Program Magang

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, sub holding PTPN III (Persero) menghadirkan Program Magang Terpadu.

Program itu menyasar ribuan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyampaikan tidak hanya sebagai syarat akademik, PalmCo juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman vokasi hingga peluang nyata di dunia kerja.

"Bonus demografi di tenaga muda sangat besar. Gen Z masih rentan menganggur. Maka kami ingin membekali mereka dengan keterampilan praktis dan relevan dengan kebutuhan industri," ungkap Jatmiko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/8).

Sepanjang 2024 hingga Semester I ini, PalmCo tercatat telah menyerap sedikitnya 1.409 peserta magang. Terdiri dari 118 orang siswa SMK, 1.159 mahasiswa, dan 132 lainnya merupakan peserta MAGENTA.

Mahasiswa itu ditempatkan di berbagai wilayah operasional perusahaan. Mulai dari kantor pusat di Jakarta hingga unit kerja yang tersebar di Aceh sampai Sulawesi.

“PalmCo percaya investasi terbaik adalah pada manusia. Dengan SDM yang unggul, kita tidak hanya memperkuat pondasi bisnis. Tetapi juga memastikan masa depan kita, generasi muda bangsa untuk siap. Siap dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang di masa depan,” katanya.

Jatmiko menyebutkan perusahaan juga memberikan peluang karier lanjutan. Utamanya kepada pemagang yang menunjukkan performa dan prestasi.