PalmCo Operasikan Pengemasan di Surabaya untuk Akselerasi Distribusi Minyak Goreng
jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, mengoperasikan fasilitas pengemasan minyak goreng di kawasan Pelabuhan Kalimas, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/6).
Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan keberadaan fasilitas tersebut memperpendek rantai distribusi minyak goreng menuju Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang selama ini dilayani dari pabrik pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.
Jatmiko menilai dengan pola baru itu, minyak goreng dikirim dalam bentuk curah ke Surabaya untuk kemudian dikemas dan didistribusikan ke wilayah tujuan.
“Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan mendekatkan titik distribusi ke pasar utama di Indonesia bagian tengah dan timur,” ucap Jatmiko K.
Menurut dia, lokasi Surabaya dipilih karena memiliki konektivitas pelabuhan yang kuat dengan berbagai wilayah di Indonesia Timur, sehingga mampu mempercepat arus barang sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok.
“Selama ini produk dikirim dalam bentuk kemasan dari Sumatera Utara. Dengan pengemasan dilakukan di Surabaya, distribusi menjadi lebih efisien dan biaya logistik dapat ditekan hingga 40 persen,” ucap Jatmiko.
Efisiensi tersebut dinilai penting mengingat biaya logistik masih menjadi salah satu tantangan utama distribusi pangan nasional.
Bagi komoditas kebutuhan pokok seperti minyak goreng, tingginya biaya pengiriman seringkali berdampak pada harga jual di tingkat konsumen, terutama di wilayah kepulauan yang berjarak jauh dari pusat produksi.
PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, mengoperasikan fasilitas pengemasan minyak goreng
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Buron 14 Tahun, Bo Feng Mei Terpidana Penggelapan Ditangkap di Surabaya
- PTPN IV & TNI-Polri Teken Kerja Sama untuk Menjaga Objek Vital Nasional
- Inflasi Tahunan Mei Tembus 3,08 Persen, Cabai dan Minyak Goreng Penyumbang Terbesar
- Polisi Tembak Jambret HP Turis Jerman di Kota Lama Surabaya
- Perempuan Tewas dalam Kebakaran Ruko Sepeda di Surabaya
- Armuji Ajak Warga Wujudkan Pancasila dalam Aksi Nyata di HUT ke-733 Kota Surabaya