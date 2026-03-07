PalmCo Perkuat Integritas Karyawan lewat Safari Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan PTPN III (Persero) Bersama Subholding PTPN IV PalmCo menggelar Ekspedisi Safari Ramadan sebagai salah satu upaya konsolidasi karyawan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyampaikan kegiatan tersebut dirancang untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh insan perusahaan yang tersebar di berbagai pelosok nusantara.

Ekspedisi ini menjangkau tujuh titik operasional utama perusahaan.

Dimulai perdana di Jambi pada Kamis lalu (26/2/2026), lawatan jajaran Direksi ini secara maraton akan berlanjut menyapa karyawan di Medan, Pontianak, Lampung, Pekanbaru, serta ditutup secara paralel di Medan dan DJABA pada 13 Maret 2026.

Jatmiko yang hadir langsung membuka rangkaian ekspedisi di Jambi, menyampaikan pesan tegas yang ditujukan bagi seluruh karyawan PalmCo di seluruh Indonesia.

"Setiap harinya, karyawan menghabiskan waktu setidaknya delapan jam untuk bekerja. Jika waktu delapan jam tersebut benar-benar dimanfaatkan dan niatkan sebagai ibadah, maka akan mendapat tambahan delapan jam ibadah. Namun, hal itu ada syarat mutlaknya, yaitu integritas," ujar Jatmiko dikutip, Sabtu (7/3).

Dia mengingatkan seluruh jajaran manajerial hingga level asisten di kebun agar tidak pernah berkompromi dengan kejujuran, terutama terkait pelaporan data produksi.

Jatmiko mencontohkan niat ibadah dalam bekerja akan seketika gugur apabila seorang karyawan memanipulasi angka target produksi demi menghindari teguran atasan.