menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » PalmCo Rintis Proyek Kedelai 1.000 Hektare untuk Tekan Impor

PalmCo Rintis Proyek Kedelai 1.000 Hektare untuk Tekan Impor

PalmCo Rintis Proyek Kedelai 1.000 Hektare untuk Tekan Impor
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Sub holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menggelar pilot project penanaman kedelai serentak di 20 titik di berbagai wilayah kerjanya. 

Secara keseluruhan, proyek percontohan ini menyasar luas awal 1.000 hektare pada Jumat pekan lalu.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyampaikan pelaksanaan pilot project kedelai PalmCo adalah tindak lanjut atas penugasan pemerintah dalam mendukung asta cita.

Baca Juga:

“Ini merupakan tindak lanjut kita atas arahan Bapak Presiden melalui bapak Menteri Pertanian untuk meningkatkan produksi nasional dan menekan import kedelai,” kata Jatmiko.

Di tahap pertama tersebut, perusahaan menargetkan luasan 1.000 Ha sebagai areal percontohan yang seluruhnya berada di kawasan replanting sawit milik perusahaan.

Adapun Kebun Adolina Regional 2, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Acara ini terhubung secara daring dengan Regional Manajemen lain yang melaksanakan aktivitas serupa di 6 provinsi.

Baca Juga:

“Kami optimalisasikan areal peremajaan ataupun konversi sawit. Sehingga kurang lebih selama 6 bulan sebelum sawit kembali di tanam, kami akan menanam kedelai terlebih dahulu,” jelasnya.

Menurut Jatmiko, inisiatif ini dipandang penting, sebab dalam 5 tahun terakhir Indonesia rata-rata defisit kedelai mencapai 2,5 juta ton pertahun atau setara dengan 97 persen import. 

Sub holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menggelar pilot project penanaman kedelai serentak di 20 titik di berbagai wilayah kerjanya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI