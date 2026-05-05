PalmCo Salurkan Bantuan Komputer ke Sekolah untuk Dorong Literasi Digital di Pelosok

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Subholding PTPN IV PalmCo yang menyalurkan bantuan perangkat digital ke sekolah-sekolah di wilayah pelosok.

Upaya itu untuk memperluas akses pendidikan berbasis teknologi di daerah terpencil.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa mengatakan sepanjang Januari 2025 hingga Maret 2026, perusahaan mencatat realisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan mencapai lebih dari Rp 12,9 miliar.

“Fokus utama program ini diarahkan pada percepatan digitalisasi pendidikan, terutama di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses teknologi,” kata Jatmiko di Jakarta, Selasa (5/5).

Dia menjelaskan dalam kurun 15 bulan, lebih dari 500 program pendidikan telah direalisasikan. Bantuan yang disalurkan antara lain 37 unit komputer, 24 laptop, 20 modem internet, serta tiga unit proyektor yang didistribusikan ke sejumlah sekolah di pelosok.

“Seluruh perangkat telah didistribusikan. Harapannya, sekolah-sekolah di pelosok kini bisa terhubung dengan dunia luar melalui jaringan internet yang memadai,” kata Jatmiko.

Menurut dia, keterbatasan infrastruktur digital selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam proses belajar-mengajar di daerah terpencil.

Melalui program ini, perusahaan ingin mendorong terciptanya ekosistem pembelajaran digital atau cyber education yang lebih merata.