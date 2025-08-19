menu
PalmCo Siap Mendukung PSSI Menghadirkan Kembali Piala Kemerdekaan
Selebrasi pemain Timnas Indonesia U-17 Muhammad Al Gazani setelah mencetak gol pada menit ke-68 pada Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Jumat (15/8). Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sub Holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menjadi salah satu pendukung Piala Kemerdekaan 2025 yang sukses di helat oleh PSSI pada pertengahan Agustus ini.

Seperti diketahui, Piala Kemerdekaan sempat vakum selama hampir 3 dekade terakhir pada 2008 lalu.

Perusahaan perkebunan pelat merah itu menjadi salah satu sponsor utama pertandingan sepakbola kelompok umur yang berlangsung di Sumatera Utara pada 12–18 Agustus 2025 kemarin.

“Terima kasih kepada PSSI yang telah mengajak kita untuk bersama-sama menghadirkan kembali turnamen yang dulu menjadi kebanggaan kita bersama di setiap momen hari kemerdekaan RI,” ucap Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta Selasa (19/8).

Jatmiko menjelaskan Piala Kemerdekaan 2025 tidak hanya memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga sekaligus menjadi ajang prestisius untuk pembinaan atlet muda sepak bola nasional.

Ada empat tim nasional kelompok umur, yakni Indonesia U-17, Tajikistan U-17, Mali U-17, dan Uzbekistan U-17 yang ikut berlomba. Indonesia kemudian berhasil menjadi runner up setelah harus mengakui keunggulan Mali di final dengan skor 1-2 untuk U-17 Mali.

“Selamat untuk Timnas U-17! Kami yakin raihan ini tidak akan mengendurkan tapi menjadi motivasi kawan-kawan untuk menyabet juara kedepannya,” ungkap Jatmiko.

PalmCo mendukung Piala Kemerdekaan sebagai kelanjutan dari konsistensi perusahaan dalam pembinaan atlet muda.

