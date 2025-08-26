PalmCo & SPKS Kolaborasi Mendongkrak Perkebunan Sawit Rakyat di Jambi

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo menjadi penggerak utama percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia melalui salah satu Regionalnya yang mencakup Jambi dan Sumatera Barat.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin Angin mengatakan kali ini, PalmCo bersama Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional mendorong pelaksanaan replanting kebun sawit tua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Jambi.

Menurut Irwan, inisiatif itu mendorong produktivitas petani sawit rakyat sekaligus memastikan keberlanjutan industri sawit nasional.

"Program ini menargetkan peremajaan sekitar 1.500 hektare kebun sawit rakyat yang telah melewati usia produktif," ungkap Irwan.

Skema yang digunakan adalah kemitraan PSR, dengan PalmCo hadir sebagai pendamping utama mulai dari tahap administrasi hingga tanaman siap panen.

Irwan mengungkapkan PSR merupakan salah satu program prioritas PalmCo yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

PTPN IV PalmCo memiliki komitmen kuat dalam mempercepat PSR di seluruh wilayah operasional kami, yang terbentang dari Aceh hingga Sulawesi. "Selain memfasilitasi peremajaan, kami juga memastikan kemitraan yang berkelanjutan dengan petani melalui pola single management. Dengan pola ini, PalmCo menjadi avalis produksi, sehingga produktivitas kebun petani berada di atas standar nasional,” kata Irwan.

PalmCo telah mendampingi proses pencairan dana BPDPKS seluas 15.321,18 hektare bagi PSR KUD mitra. Pada semester I 2025 saja, realisasi rekomendasi teknis (Rekomtek) mencapai 11.033 hektare, yang seluruhnya kami dampingi dalam pengurusan kemitraan.