PAM Jaya Gandeng Pelita Jaya Kampanyekan Gaya Hidup Sehat ke Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Pelita Jaya menjalin kerja sama dengan PAM Jaya untuk mengarungi kompetisi IBL 2026.

Presiden Pelita Jaya, Andiko Ardi Purnomo mengungkapkan kerja sama yang dilakukan menjadi kali pertama antara timnya dengan BUMD yang ada di Jakarta.

Diharapkan dengan adanya kerja sama ini menjadi simbiosis mutualisme antara pihak satu sama lain.

"Adanya kesamaan visi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat melalui olahraga dan konsumsi air minum yang bersih atau berkualitas," ujar pria yang akrab disapa Diko itu.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengaku senang bisa menggandeng Pelita Jaya sebagai mitra untuk kampanye gaya hidup sehat kepada masyarakat.

Tercatat sebelumnya PAM lebih dahulu bermitra dengan Persija Jakarta untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi air yang berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas kesehatan yang bagus.

“Kolaborasi PAM Jaya dengan Pelita Jaya menghadirkan semangat baru di dunia olahraga dan edukasi pesan pentingnya air bersih dan sanitasi lewat energi, prestasi dan hype bola basket.”?

“Kerja sama ini mengajak masyarakat untuk ikut bergerak, lebih peduli dengan lingkungan dan menjadikan air bersih sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan berkelanjutan,” ungkap Arief.