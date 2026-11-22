jpnn.com, JAKARTA - PAM JAYA menjalin kerja sama dengan Shenzhen Water and Environment Group (SWEG) perusahaan asal Tiongkok yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan perkotaan dan sumber daya air.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Shenzhen, Tiongkok, pada Jumat (20/11) lalu.

Kerja sama itu menjadi langkah strategis bagi PAM JAYA dalam memperkuat kapasitas perusahaan melalui pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pengalaman di bidang pengelolaan air dan lingkungan.

SWEG merupakan badan usaha yang berfokus pada optimalisasi dan koordinasi pengelolaan lingkungan perkotaan serta sumber daya air.

General Secretary of the Shenzhen Municipal Water Authority Fan Cai optimistis bahwa dengan pengalaman teknis dan kemampuan operasional yang matang, SWEG memiliki potensi besar untuk menjadi mitra kerja sama internasional PAM JAYA.

“Kebutuhan dan arah pengembangan kedua perusahaan memiliki kesamaan, sehingga kerja sama ini memiliki prospek yang sangat baik,” ucap Fan Cai.

Di lokasi yang sama, Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin mengatakan bahwa kerja sama itu menjadi momentum penting di tengah transformasi besar yang sedang dijalankan perusahaan.

Memasuki usia lebih dari satu abad, PAM JAYA tengah memperkuat fondasi perusahaan untuk menjawab tantangan pelayanan air berkualitas di Jakarta, termasuk mengejar target 100 persen cakupan layanan pada 2029.