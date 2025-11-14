Pamapta Polres Tanjung Priok Respons Cepat Laporan Kebakaran via 110

jpnn.com, JAKARTA - Pamapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok merespon cepat laporan masyarakat melalui Call Center 110 mengenai dugaan kebakaran akibat korsleting listrik di Kantor Sekretariat Yayasan Majlis Tadzikir Gubah Alhaddad, kawasan Makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, pada (8/11).

Kejadian bermula sekitar pukul 12.00 WIB ketika seorang saksi bernama Apoy melihat percikan api dari panel listrik atau MCB di dalam kantor. Ia segera mengambil Alat Pemadam Api Ringan dari bus rombongan peziarah untuk melakukan pemadaman awal.

"Saya lihat ada percikan api dari MCB, jadi langsung saya ambil APAR untuk mencegah api membesar," ujar Apoy.

Menyusul kejadian itu, saksi lain bernama Muhadom menghubungi Call Center 110 untuk meminta bantuan. Tim Pamapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang dipimpin Ipda Adi Tanjung, bersama Piket Fungsi, segera tiba di lokasi untuk mengamankan area, melakukan status quo TKP, dan mengumpulkan keterangan para saksi.

Pamapta kemudian berkoordinasi dengan PLN sektor Marunda/Cilincing. Dua petugas PLN, Akhmad dan Lukman Hakim, tiba di lokasi pukul 13.19 WIB untuk melakukan pengecekan teknis. Pukul 14.00 WIB, titik korsleting dinyatakan aman dan instalasi listrik kembali berfungsi normal.

Warga yang hadir menyampaikan apresiasi atas respon cepat tersebut. "Terima kasih kepada Pamapta dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Polsek Kalibaru, karena respon cepatnya membantu menghadirkan petugas PLN sehingga masalah konsleting dapat segera ditangani," ujar Muhadom.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing mengatakan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik.

"Kami akan merespon cepat semua kejadian yang dilaporkan di Call Center 110. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk melayani masyarakat dengan cepat dan tepat, siapapun yang melaporkan peristiwa gangguan kamtibmas, kejahatan, maupun kejadian lain yang membutuhkan kehadiran Kepolisian akan cepat kami tindak lanjuti," tegas Kapolres. (tan/jpnn)