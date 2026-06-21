Pamer Airsoft Gun & Rusak Ruko, Adam Deni Ditahan Polres Jakut
jpnn.com - JAKARTA - Selebgram Adam Deni Gearaka (ADK) ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Adam Deni ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perusakan dan intimidasi menggunakan airsoft gun di sebuah ruko kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan kasus tersebut berawal dari laporan pemilik usaha Ruko Yummy Coin yang mengaku menjadi korban perusakan.
Peristiwa pertama terjadi pada Rabu (17/6) sekitar pukul 20.30 WIB. Berdasarkan hasil penyelidikan, Adam Deni diduga mendatangi lokasi usaha korban dan memaksa masuk ke dalam ruko.
"Tersangka diduga merusak sejumlah fasilitas di lokasi," kata Kombes Budi kepada wartawan, Minggu (21/6).
Fasilitas yang dirusak antara lain papan reklame atau neon box toko, dinding pembatas gypsum, kursi, hingga sanitasi.
Tak hanya itu, Adam Deni juga diduga mengintimidasi petugas keamanan dengan memperlihatkan satu unit airsoft gun yang terselip di pinggangnya.
Keesokan harinya, Kamis (18/6) sekitar pukul 19.30 WIB, tersangka kembali mendatangi lokasi dan diduga merusak bagian luar kendaraan milik korban, yang sedang terparkir.
Menerima laporan dari karyawan dan petugas keamanan, anggota Polsek Cilincing langsung mendatangi lokasi dan mengamankan Adam Deni. Penanganan kasus kemudian dilimpahkan ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara.
Polres Metro Jakarta Utara menahan selebgram Adam Deni setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perusakan dan intimidasi menggunakan airsoftgun
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Selebgram GA Ditangkap Terkait Kasus Peredaran Ketamin Cair
- Koboi Jalanan Todongkan Pistol ke Pengendara di Rohil Ternyata Pecatan TNI
- Polda Sultra Gulung 9 Pemuda Pelaku Pengeroyokan di Kawasan MTQ Kendari
- Kuasa Hukum Selebgram MIA Ungkap Fakta Terkait Insiden di Blok M
- Sejumlah Selebgram akan Diperiksa Terkait Kasus Penipuan Travel Umrah Hanania Group
- Tiga Saksi Kasus Gas N2O Mangkir, Bareskrim Polri Siap Jemput Paksa