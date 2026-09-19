Pameran ACC Carnival Medan Diikuti Puluhan Diler & 5 Merek Otomotif, Banjir Promo

jpnn.com, MEDAN - Perusahaan pembiayaan Astra Credit Companies (ACC) menggelar pameran ACC Carnival Medan di Ringroad City Walks, Medan pada 19-20 September 2026.

Pameran otomotif yang diikuti 21 diler dari 5 brand otomotif itu menawarkan berbagai promo menarik setiap pembelian mobil.

Adapun promo yang ditawarkan berupa promo bunga rendah dan tenor panjang khusus untuk masyarakat Medan dan sekitarnya

Regional Retail Business Head ACC Sumbagut Adhi Ariya Tuahta Sebayang mengatakan pameran ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat Medan dan sekitarnya untuk memiliki kendaraan impian.

“ACC sebagai perusahaan pembiayaan tentunya ingin memudahkan masyarakat Medan dan sekitarnya untuk memiliki kendaraan impiannya," kata Adhi.

"Jadi, kami membuat satu event berkolaborasi dengan rekan-rekan otomotif sebagai one stop shopping sehingga masyarakat Medan dan sekitarnya tinggal datang ke satu tempat sudah bisa memilih kendaraan dari berbagai tipe," sambungnya.

Pameran ACC Carnival Medan menawarkan promo untuk semua mobil yang dipamerkan, yaitu Toyota, Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi dan Honda.

Untuk pengunjung yang mencari mobil bekas juga dapat mengunjungi booth Toyota Trust by Deltamas dan Setir Kanan.