Pameran China Homelife 2025, Fasdeli Group Berikan Layanan Logistik Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian pameran China Homelife kembali digelar di Jakarta International Expo (JIExpo) pada 26 - 29 November 2025.

Pameran tersebut menghadirkan ratusan produsen China dari berbagai kategori, mulai dari elektronik, perlengkapan rumah tangga, tekstil, hingga kebutuhan gaya hidup terpajang lengkap untuk para pengunjung.

Sebagai salah satu pameran dagang internasional terbesar, China Homelife memberikan kesempatan luas bagi pelaku retail, e-commerce, distributor, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), untuk bertemu langsung dengan supplier terpercaya dari China.

Pameran tahun ini juga menyediakan akses bagi pengunjung untuk terhubung dengan perusahaan logistik yang siap membantu proses pengadaan barang dari China ke Indonesia.

Salah satu perusahaan yang berpartisipasi adalah Fasdeli Group, penyedia layanan logistik terintegrasi dan berpengalaman, mulai dari proses freight forwarding, custom clearance, warehousing, fulfillment, trucking, & last mile delivery hingga solusi financing & remittance.

Kehadiran Fasdeli Group di China Homelife membawa gambaran jelas mengenai layanan logistik terintegrasi dari proses impor yang terstruktur dan ramah bagi pelaku usaha, baik untuk mereka yang mau melakukan impor LCL maupun FCL.

Informasi mengenai alur impor, kebutuhan dokumen, estimasi pengiriman, hingga penjelasan teknis lain disampaikan oleh tim Fasdeli Group dengan bahasa yang mudah dipahami.

Fasdeli Group juga menyediakan fasilitas pembiayaan impor yang lebih fleksibel hingga fasilitas pembayaran remitansi untuk transaksi ke supplier China dengan proses yang lebih aman, cepat, dan transparan.