Pameran Japandi Style Toshiba Hadirkan Teknologi dan Estetika Rumah Modern

jpnn.com, JAKARTA - Toshiba Japandi Style Exhibition bertajuk “Japandi Style: The Art of Essential Living” digelar meriah di Avenue of the Stars, Lippo Mall Kemang, pada 5–7 Desember 2025.

Pameran ini menjadi ajang untuk memperkenalkan produk terbaru sekaligus menghadirkan pengalaman gaya hidup Japandi kepada publik.

Konsep Japandi, yang memadukan teknologi Jepang dengan estetika Skandinavia yang minimalis dan modern, ditampilkan melalui rangkaian Toshiba Japandi Series.

Pengunjung dapat melihat langsung berbagai perangkat rumah tangga Toshiba dalam instalasi bertema Japandi dengan sentuhan desain yang elegan dan fungsional.

Selain display produk, Toshiba menghadirkan beragam aktivitas interaktif bernuansa Jepang, seperti origami making, Japanese fan painting, nail art, hingga photobooth.

Pengunjung juga dapat mengikuti permainan tradisional “Omikuji” untuk mendapatkan snack Jepang gratis, menambah pengalaman budaya yang imersif.

Pameran ini turut menawarkan Omakase Matcha Experience serta pengalaman Japanese Omakase eksklusif bersama Chef Hideki bagi pengunjung terpilih. Selama acara berlangsung, Toshiba juga membuka Japandi Cafe yang menyediakan matcha gratis setiap hari.

Keseruan pameran semakin lengkap dengan kehadiran musisi Hivi dan penampilan OomLeo Berkaraoke ft. Reza Chandika yang menambah daya tarik bagi para pengunjung. Kehadiran hiburan ini diharapkan memperkuat engagement publik terhadap tema Japandi yang diusung Toshiba.