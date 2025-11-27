Pameran Keramika Indonesia 2026 Hadir NICE PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Keramika Indonesia 2026 resmi diluncurkan sebagai ASEAN’s Leading Ceramics Industry Exhibition, pameran industri keramik terdepan di kawasan ASEAN.

Pameran ini menjadi platform bisnis B2B2C yang secara khusus berfokus pada ekosistem industri keramik dari hulu ke hilir, mulai dari bahan baku, teknologi dan mesin, hingga produk jadi.

Keramika Indonesia 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 4-7 Juni 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK2, salah satu tempat konvensi terbaru dan terbesar di Indonesia yang tengah berkembang sebagai hub perdagangan internasional dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta dilaksanakan bersamaan (in conjunction) dengan pameran Megabuild Indonesia.

Baca Juga: Semarak Pembukaan Megabuild dan Keramika Indonesia

Pada edisi 2026 ini, Keramika Indonesia dan Megabuild Indonesia akan tampil optimis dengan skala pameran yang dua kali lebih besar dibanding edisi-edisi sebelumnya.

Industri keramik Indonesia saat ini memasuki fase pertumbuhan baru dengan ambisi memperkuat posisi sebagai salah satu produsen keramik penting di tingkat global.

Berdasarkan laporan terbaru Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) tahun 2025, kapasitas produksi industri keramik di Indonesia telah mencapai sekitar 625 juta meter persegi per tahun dan menempatkan Indonesia dalam jajaran lima besar produsen keramik dunia.

Baca Juga: Megabuild dan Keramika Indonesia 2024 Dorong Inovasi Industri Bahan Bangunan

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dipandang sebagai salah satu pemain utama di pasar keramik, didukung oleh basis produksi yang kuat, pasar domestik yang besar, serta meningkatnya daya saing produk keramik nasional.

Proyek-proyek infrastruktur, pembangunan kawasan baru, pertumbuhan sektor properti, hingga pengembangan hunian dan fasilitas komersial menjadi pendorong permintaan yang berkelanjutan terhadap produk keramik.