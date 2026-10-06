Pameran Keramika Indonesia 2027 Perkuat Posisi RI di Industri Keramik Global

jpnn.com, JAKARTA - Pameran Keramika Indonesia 2027 kembali diarahkan bukan sekadar menjadi ajang menampilkan produk keramik, tetapi sebagai platform untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri keramik regional dan global.

Mengusung semangat menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai pasar, penyelenggara menyiapkan Keramika Indonesia 2027 sebagai ruang untuk mempertemukan pelaku industri dengan pembeli, distributor, arsitek, desainer, kontraktor hingga mitra internasional.

Keramika Indonesia 2027 akan memasuki edisi ke-12 dan digelar pada 10-13 Juni 2027 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang. Pameran ini kembali digelar bersamaan dengan Megabuild Indonesia yang memasuki edisi ke-24.

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Selain Keramika dan Megabuild, penyelenggara juga menyiapkan ekosistem pameran yang terhubung dengan sektor properti dan industri terkait melalui MegaProperty serta berbagai program pendukung.

Konsep tersebut memperluas cakupan pameran dari sekadar transaksi produk menjadi ruang temu antara manufaktur, teknologi, desain, konstruksi, arsitektur, interior, hingga properti.

Untuk memperluas pasar, penyelenggara juga menyiapkan kolaborasi dengan sejumlah mitra dan asosiasi dari kawasan ASEAN maupun negara lainnya. Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, Bangladesh, Thailand, Australia hingga sejumlah negara Eropa dan Amerika masuk dalam jejaring kerja sama yang dibangun.

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Kolaborasi tersebut antara lain diarahkan untuk mendatangkan buyers dan membuka peluang bisnis bagi peserta pameran. Model ini sejalan dengan program business matching dan hosted buyer yang menjadi salah satu bagian penting dalam ekosistem Megabuild dan Keramika.

Dari dalam negeri, penyelenggara juga menggandeng kementerian, asosiasi profesi, komunitas industri serta organisasi yang berkaitan dengan arsitektur, konstruksi, material bangunan dan green building.