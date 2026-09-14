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Pameran MTQ Nasional di Jateng Catat Transaksi Sekitar Rp 500 Juta Per Hari

Pameran MTQ Nasional di Jateng Catat Transaksi Sekitar Rp 500 Juta Per Hari
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Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau pameran di sela-sela MTQ XXXI Nasional di Semarang, Senin, 14 September 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Pergelaran Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah tak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mesin penggerak ekonomi.

Melalui Pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stan dari berbagai penjuru tanah air, para pelaku UMKM sukses membukukan estimasi transaksi harian sekitar Rp500 juta.

Sebanyak 150 stan itu terdiri atas 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten/kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri. Pameran itu digelar di Kawasan Parkir Simpanglima Kota Semarang pada 12-19 September 2026.

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Produk yang ditampilkan mencerminkan kekayaan masing-masing daerah, mulai dari makanan, kerajinan, fesyen, kain tradisional, hingga produk kreatif lainnya.

"Per hari sekitar Rp 500 juta pendapatan yang dihasilkan oleh mereka. Kalau satu minggu sudah berapa?. Bagus sekali ini,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi seusai meninjau pameran tersrbut pada Senin, 14 September 2026.

Dalam tinjauan itu, Luthfi mendatangi sejumlah gerai UMKM. Ia melihat lebih dekat produk unggulan daerah, mulai dari kerajinan, fesyen, aksesori, kuliner, hingga oleh-oleh khas dari berbagai wilayah di Indonesia.

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Menurut Luthfi, dengan tingginya transaksi dalam gelaran itu, menunjukkan bahwa penyelenggaraan MTQ tidak hanya memberikan dampak dari sisi keagamaan dan sosial, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Ini membuktikan bahwa melalui MTQ, UMKM ikut tumbuh dan berkembang. Mereka yang berasal dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota dapat bertemu sehingga kita bersama-sama merasakan perputaran ekonomi di wilayah Jawa Tengah,” ujar Luthfi.

Pergelaran MTQ Nasional XXXI tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah tak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mesin penggerak ekonomi.

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