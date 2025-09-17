Pameran PCS 2025 Digelar di Jakarta, 80 Brand Lokal & Internasional Bakal Unjuk Gigi
jpnn.com, JAKARTA - Vincentz Network dan NurnbergMesse GmbH menggandeng PT Traya Eksibisi Internasional (Traya Events) kembali menggelar pameran Pacific Coatings Show & Conference (PCS) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta pada 29-31 Oktober 2025.
Pameran bergengsi untuk industri cat dan pelapis di Asia Tenggara itu menjadi platform penting yang mempertemukan inovasi global.
Direktur Traya Events, Etty Anggraeni mengatakan PCS akan menghadirkan lebih dari 2.600 pengambil keputusan akan hadir, mulai dari pemasok bahan baku, produsen teknologi laboratorium dan produksi, hingga distributor serta formulator baik dari Indonesia maupun dari negara-negara di Asia Pasific.
“Kehadiran mereka menegaskan pentingnya PCS 2025 sebagai panggung strategis untuk menjalin kemitraan, menemukan teknologi baru, dan membaca arah perkembangan industri,” kata Etty dalam siaran persnya, Rabu (17/8).
PCS 2025 akan diramaikan lebih dari 80 brand lokal maupun internasional dari berbagai negara, termasuk Jerman, Belanda, Finlandia, Korea Selatan, Malaysia, China, Singapura, dan Thailand.
Beberapa pemain besar yang telah berpartisipasi dalam ajang itu antara lain BYK, Niemann, Ceronas, VMA Getzmann, dan Colorindo Chemtra.
Mereka akan menampilkan solusi terkini yang mencakup bahan baku inovatif, peralatan laboratorium mutakhir, teknologi produksi efisien, serta sistem aplikasi modern.
Data dari Asosiasi Produsen Cat Indonesia (APCI) menyebutkan konsumsi cat dalam negeri saat ini mencapai 1,3 juta metrik ton atau 4,2 kilogram per kapita.
Pameran Pacific Coatings Show & Conference (PCS) 2025 akan diramaikan lebih dari 80 brand lokal maupun internasional dari berbagai negara.
