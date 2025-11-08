Pameran Pendidikan Uni Eropa Tawarkan Ribuan Beasiswa, Pengunjung Membeludak

jpnn.com, JAKARTA - Delegasi Uni Eropa (EU) untuk Indonesia kembali mengelar European Higher Education Fair (EHEF) ke-17, sebuah pameran pendidikan tahunan yang membuka lebar pintu kesempatan belajar di seluruh Eropa bagi pelajar dan akademisi Indonesia. Termasuk di dalam pameran ini adalah tersedianya ribuan beasiswa belajar ke benua biru.

Pameran ini digelar setelah sukses besar di Yogyakarta pada 6 November 2025 dengan menarik lebih dari 5.000 pengunjung. EHEF 2025 kini hadir di Jakarta pada 8-9 November 2025. Acara ini menjadi ajang wajib bagi siapa saja yang bercita-cita melanjutkan studi ke Eropa.

"EHEF menunjukkan komitmen Tim Eropa untuk mendukung mahasiswa Indonesia dalam mewujudkan keinginan mereka untuk belajar di Eropa dan mewujudkan misi institusi pendidikan tinggi Indonesia dalam menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi Eropa," ujar Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, Sabtu (8/11).

Dia menyebutkan, pada kegiatan EHEF, para pengunjung berkesempatan unik untuk berinteraksi langsung dengan perwakilan dari 100 institusi pendidikan tinggi Eropa yang berasal dari 15 Negara Anggota EU.

Negara-negara yang berpartisipasi termasuk Belgia, Republik Ceko, Jerman, Irlandia, Prancis, Italia, Latvia, Hongaria, Belanda, Austria, Polandia, Rumania, Slowakia, Finlandia, dan Swedia.

Tak hanya itu, pameran ini juga melibatkan pihak penting dari Indonesia, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Beasiswa Garuda, memastikan informasi beasiswa lokal yang relevan juga tersedia.

Denis Chaibi juga menyoroti peran strategis pendidikan tinggi dalam inisiatif Global Gateway Uni Eropa. EHEF mencerminkan dedikasi Tim Eropa untuk memberdayakan mahasiswa dan akademisi Indonesia dalam memenuhi aspirasi mereka untuk belajar dan melakukan penelitian di Eropa.

"Pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam strategi Global Gateway Uni Eropa, mendorong inovasi, pengembangan keterampilan, dan pemahaman lintas budaya yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan transformasi digital di seluruh dunia," tambahnya.