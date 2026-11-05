Pameran Teknologi Audio Visual, JIAVS 2026 Hadirkan 66 Merek Lokal dan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Pameran akbar Jakarta International Audio Video Show (JIAVS) 2026, resmi dibuka di Fairmont Jakarta pada hari ini, Kamis (5/11) hingga Sabtu (7/11).

Penyelenggaraan ke-12 itu mempertemukan para penggemar teknologi audio dan visual, profesional industri, berbagai merek terkemuka, serta pencinta musik dalam sebuah pengalaman istimewa selama tiga hari.

Tahun ini, JIAVS mengusung tema Immersive Soundscapes - The Ultimate Audio Visual Experience, yang merayakan perkembangan teknologi audio visual serta kemampuannya untuk membawa para pendengar semakin dekat dengan emosi dan keindahan musik yang sesungguhnya.

Seremoni pembukaan JIAVS 2026 mengangkat konsep The First Note, yang melambangkan bahwa setiap perjalanan musik yang luar biasa selalu dimulai dari satu nada pertama.

Lebih dari sekadar pameran perangkat canggih dan teknologi terkini, JAVS merupakan perayaan musik, semangat, inovasi, dan hubungan antarmanusia.

"Pada akhirnya, teknologi audio bukan semata-mata tentang perangkat yang digunakan. Lebih dari itu, bagaimana teknologi mampu membawa kita semakin dekat dengan musik, sehingga kita dapat merasakan setiap detail, emosi, dan ekspresi musikal secara lebih mendalam," kata Herman Chandra, Chairman JIAVS 2026 di Fairmont Jakarta, Kamis (5/11).

Herman menjelaskan tahun ini JIAVS akan menghadirkan sedikitnya 66 exhibitor yang berasal dari dalam dan luar negeri yang menempati tiga lantai di Fairmont Jakarta.

Beragam pengalaman audio visual terbaik dapat dirasakan para pengunjung mulai dari High-End Audio, Hi-Fi, Home Theater, Digital Streaming, Personal Audio, Car Audio, hingga HD Karaoke.