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Pamit dari Vindes, Desta: Tidak Perlu Ada Asumsi-Asumsi Liar

Pamit dari Vindes, Desta: Tidak Perlu Ada Asumsi-Asumsi Liar
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Desta dan Vincent Rompies. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus presenter, Deddy Mahendra Desta mengumumkan bahwa dirinya memutuskan keluar dari Vindes Corp.

Pengumuman mengejutkan tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram pada Rabu (26/8).

Dalam unggahan itu, Desta menyampaikan salam perpisahan kepada keluarga besar Vindes.

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Dia mengungkapkan keputusan untuk meninggalkan perusahaan yang dibangunnya bersama Vincent Rompies itu telah melalui berbagai pertimbangan.

"Saya izin pamit dari Vindes Corp yah teman-teman. Keputusan ini sudah melalui banyak pertimbangan dan pada akhirnya diambil dengan harapan menjadi yang terbaik untuk semua pihak,” ungkap Desta.

Mantan drummer Clubeighties itu menyebut keputusan yang diambil merupakan jalan terbaik untuk semua pihak.

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Desta meminta publik agar tidak mengaitkan keputusannya dengan berbagai spekulasi yang tidak berdasar.

“Tidak perlu ada asumsi-asumsi liar atau upaya menghubungkan keputusan ini dengan hal-hal lain yang tidak benar dan tidak berdasar,” jelas mantan suami Natasha Rizky itu.

Musisi sekaligus presenter, Deddy Mahendra Desta mengumumkan bahwa dirinya memutuskan keluar dari Vindes Corp.

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