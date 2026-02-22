Pamit Mau Jual HP COD, Pria di Sumedang Tewas Dibunuh

jpnn.com, SUMEDANG - Seorang pria tewas diduga dibunuh di Dusun Bojong Gawul, Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Minggu pagi.

Polisi mengatakan telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan membawa mayat korban untuk diautopsi guna penyelidikan lebih lanjut.

“Personel kami langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, serta mengamankan keterangan para saksi. Korban juga telah dibawa untuk dilakukan autopsi guna penyelidikan dan memastikan penyebab kematian secara medis,” ujar Kapolsek Sumedang Utara AKP Kiki Hartaki Kadarustamim.

Dia menjelaskan korban bernama Juanda (23), warga Dusun Dangdeur, Desa Baginda, Kecamatan Sumedang Selatan, yang dikabarkan sekitar pukul 05.30 WIB berpamitan untuk melakukan transaksi jual beli handphone secara cash on delivery (COD).

Dia menambahkan bahwa berdasarkan keterangan saksi, korban sempat terlihat duduk di atas sepeda motor di depan rumah warga dan sempat berbincang dengan warga sebelum adanya darah yang keluar dari tubuh korban sebelum akhirnya korban tergeletak di tanah.

Dirinya menyebut jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan autopsi, sementara penanganan perkara kini dilakukan oleh Satreskrim Polres Sumedang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Pihaknya menambahkan bahwa dugaan awal mengarah pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, namun pihaknya masih melakukan pendalaman guna memastikan kronologi dan pihak yang bertanggung jawab.

“Kami masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi COD dan memilih lokasi yang aman serta terbuka,” tambahnya.