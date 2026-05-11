Pamit Nonton Persija Vs Persib, Remaja Ditemukan Tewas, Ada Luka di Leher

jpnn.com, KARAWANG - Mayat seorang remaja dengan luka di bagian leher ditemukan di bantaran Sungai Citarum wilayah Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan mengatakan korban diketahui berinisial AF (15), tercatat sebagai seorang pelajar asal Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, Karawang.

"Petugas dari Polsek Batujaya dan Polres Karawang telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) atas penemuan mayat remaja laki-laki itu," kata Ipda Cep, Senin.

Dia menyampaikan korban pertama kali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh salah seorang warga bernama Obang Sobari pada Senin sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat itu Obang sedang mencari jantung pisang di sekitar bantaran sungai, tetapi tiba-tiba dia justru menemukan mayat korban.

"Kami menerima laporan adanya penemuan mayat dari warga, setelah itu anggota Pamapta Polres Karawang beserta personel Polsek Batujaya dan Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Karawang langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP dan penanganan lebih lanjut," katanya.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban sebelumnya berpamitan untuk menonton bareng pertandingan sepak bola Persib melawan Persija pada Minggu (10/5).

Korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX.