Pamit Pergi Mancing, Warga Muba Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Warga Desa Srigunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) digegerkan dengan penemuan mayat di perairan Sungai Dawas Muaro, Sungai Sawo, Selasa (03/11/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Korban diketahui bernama Slamet Siswanto yang sebelumnya pamit kepada istri tercinta dan anaknya untuk pergi ke kebun lalu mencari ikan atau memancing.

Kasi Humas Polres Muba AKP S. Hutahaean mengatakan korban diketahui hilang saat melakukan aktivitas memancing di perairan Sungai Sungai Dawas Muaro Sungai Sawo Desa Srigunung.

Setelah semalam korban tidak pulang ke rumah, pihak keluarga melakukan pencarian yang dibantu oleh oleh Tim SAR Pol Airud polres Muba, BPBD, Polsek Sungai Lilin, dan Koramil Sungai Lilin.

"Pencarian dilakukan dengan penyisiran di sepanjang perairan Sungai Dawas, dan benar saja, tim menemukan korban dalam keadaan mengapung dipermukaan air, dan saat korban ditemukan kondisinya sudah tidak utuh lagi, di mana kepala dan tangan sebelah kiri hilang," kata Hutahaean, Kamis (5/11/2026).

Pihak kepolisian masih menyelidiki soal penyebab kematian Slamet Siswanto.

Setelah kejadian tersebut, pihak keluarga langsung mengevakuasi jenazah korban.

Adapun jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dikebumikan.