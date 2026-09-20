menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Pamungkas Beri Kejutan di Polytron Fest 51

Pamungkas Beri Kejutan di Polytron Fest 51

Pamungkas Beri Kejutan di Polytron Fest 51
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pamungkas tampil dalam Polytron Fest 51 di Parkir Selatan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu (19/9) malam. Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pamungkas memberi kejutan saat tampil dalam Polytron Fest 51 di Parkir Selatan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (19/9) malam.

Dia membawakan single terbarunya yang berjudul Adam di hadapan ribuan penonton .

Menurutnya, lagu tersebut bercerita tentang permintaan maaf.

Baca Juga:

“Aku baru merilis satu single baru berjudul ‘Adam’, ini lagunya tentang minta maaf,” kata Pamungkas.

Tidak hanya menyanyikan Adam, musisi berusia 33 tahun itu juga membawakan sejumlah lagu yang telah dikenal para penggemar.

Beberapa di antaranya yakni To the Bone, Monolog, I Love You but I’m Letting Go, Closure, Kenangan Manis, hingga Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Baca Juga:

Suasana di depan panggung Polytron Fest 51 semakin ramai saat Pamungkas mulai membawakan lagu-lagu tersebut.

Pengunjung tampak bernyanyi bersama sambil mengikuti alunan musik yang dibawakan pelantun To the Bone itu.

Penyanyi Pamungkas memberi kejutan saat tampil dalam Polytron Fest 51 di Parkir Selatan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (19/9) malam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI