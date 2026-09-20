Pamungkas Beri Kejutan di Polytron Fest 51

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pamungkas memberi kejutan saat tampil dalam Polytron Fest 51 di Parkir Selatan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (19/9) malam.

Dia membawakan single terbarunya yang berjudul Adam di hadapan ribuan penonton .

Menurutnya, lagu tersebut bercerita tentang permintaan maaf.

“Aku baru merilis satu single baru berjudul ‘Adam’, ini lagunya tentang minta maaf,” kata Pamungkas.

Tidak hanya menyanyikan Adam, musisi berusia 33 tahun itu juga membawakan sejumlah lagu yang telah dikenal para penggemar.

Beberapa di antaranya yakni To the Bone, Monolog, I Love You but I’m Letting Go, Closure, Kenangan Manis, hingga Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

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Suasana di depan panggung Polytron Fest 51 semakin ramai saat Pamungkas mulai membawakan lagu-lagu tersebut.

Pengunjung tampak bernyanyi bersama sambil mengikuti alunan musik yang dibawakan pelantun To the Bone itu.