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Gelar Syukuran HUT ke-28, PAN Undang Prabowo, Gibran, dan Ketum Parpol

Gelar Syukuran HUT ke-28, PAN Undang Prabowo, Gibran, dan Ketum Parpol
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Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9). Foto Aristo S/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar syukuran puncak HUT ke-28 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).

Ketua Fraksi PAN di Putri Zulkifli Hasan menyebut partainya mengundang Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka dalam sykuran HUT ke-28.

"Hari ini kami mengundang tentu Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, pimpinan MPR, pimpinan DPR," kata dia ditemui di JICC, Jakarta, Jumat.

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Selain pimpinan negara, kata Putri Zulhas, PAN mengundang para ketum partai dan menteri di Kabinet Merah Putih.

"Ketua-ketua parpol beserta menteri-menteri dari parpol dan juga tamu-tamu undangan lainnya," lanjut dia.

Putri Zulhas mengatakan partainya ingin merayakan acara puncak HUT ke-28 bersama masyarakat, sehingga mengundang komunitas ojol, nelayan, petani, dan tenaga kesehatan.

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"Kami ingin ulang tahun yang ke-28 ini sesuai juga dengan amanat ketua umum kami, bagaimana caranya kami bisa terus membantu masyarakat dengan program-program dari PAN," ujarnya.

PAN, kata Putri Zulhas, bakal meluncurkan Gerakan Nasional PANsar Murah saat syukuran puncak HUT ke-28. 

PAN mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk hadir syukuran puncak HUT ke-28 di JICC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9) ini.

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