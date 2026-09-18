Gelar Syukuran HUT ke-28, PAN Undang Prabowo, Gibran, dan Ketum Parpol

jpnn.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar syukuran puncak HUT ke-28 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).

Ketua Fraksi PAN di Putri Zulkifli Hasan menyebut partainya mengundang Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka dalam sykuran HUT ke-28.

"Hari ini kami mengundang tentu Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, pimpinan MPR, pimpinan DPR," kata dia ditemui di JICC, Jakarta, Jumat.

Selain pimpinan negara, kata Putri Zulhas, PAN mengundang para ketum partai dan menteri di Kabinet Merah Putih.

"Ketua-ketua parpol beserta menteri-menteri dari parpol dan juga tamu-tamu undangan lainnya," lanjut dia.

Putri Zulhas mengatakan partainya ingin merayakan acara puncak HUT ke-28 bersama masyarakat, sehingga mengundang komunitas ojol, nelayan, petani, dan tenaga kesehatan.

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"Kami ingin ulang tahun yang ke-28 ini sesuai juga dengan amanat ketua umum kami, bagaimana caranya kami bisa terus membantu masyarakat dengan program-program dari PAN," ujarnya.

PAN, kata Putri Zulhas, bakal meluncurkan Gerakan Nasional PANsar Murah saat syukuran puncak HUT ke-28.