jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Wilayah PAN Sumatera Utara Dedi Irawan mengecam keras koaks keji dan Sistematis yang ditujukan pada Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

Dia menyebut walaupun ini bukan pertama kali, namun serangan sangat sistematis yang bertujuan merusak kredibilitas Zulhas.

"Kami menilai serangan hoaks makin ke sini semakin sistematis dan lebih kejinya lagi, serangan tersebut mengarah pada adu domba dengan rakyat yang sangat dicintai oleh Ketum Zulhas," terang Dedi dalam keterangannya pada Kamis (19/11/2026).

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"Bang Zul lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan senantiasa berbuat untuk kesejahteraan rakyat, namun difitnah seolah membenci rakyat, ini tidak masuk akal", jelasnya.

Dedi meyakini masuknya Zulhas sebagai sasaran tembak hoaks sistematis tersebut karena sikap jelasnya membela seluruh program kerakyatan Presiden Prabowo seperti Swasembada Pangan, MBG, Sekolah Rakyat, KNMP, dan program strategis lainnya yang ditujukan untuk kemandirian bangsa.

Menurut Dedi, Bang Zulhas sebenarnya sudah kebal dan selalu maafkan semua fitnah keji yang dilempar oleh buzzer pengadu domba, namun ini sangat keterlaluan karena seolah menjelekkan rakyat yang selalu dibela sepanjang hidupnya.

DPW PAN Sumut akan berkonsultasi dengan tim hukum untuk melaporkan perbuatan tersebut.

"Kami akan koordinasi dengan DPP, jika diinjinkan, kami akan membuat laporan sebagai efek jera," ujarnya.(fri/jpnn)