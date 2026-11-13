PAN Tak Ajukan Kader Jadi Cawapres Pengganti Gibran, Serahkan Sepenuhnya kepada Prabowo

jpnn.com - BOGOR - Partai Amanat Nasional menyatakan tidak mengajukan kadernya menjadi calon wakil presiden sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan penentuan nama cawapres yang akan diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau PAN itu diserahkan kepada presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden, terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," kata Zulhas seusai pertemuan para ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11) malam.

Meski demikian, Zulhas mengatakan bahwa Prabowo memberikan waktu satu minggu kepada para ketua umum partai politik untuk membahas nama yang dinilai layak diusulkan sebagai calon wakil presiden.

Menurut dia, PAN akan mengikuti arahan tersebut dengan mendiskusikan usulan secara internal, meskipun keputusan mengenai sosok yang dipilih tetap diserahkan kepada Presiden Prabowo. “Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Zulhas juga memastikan Presidein Prabowo belum akan mengumumkan nama cawapres pada Jumat malam. Menurut dia, Prabowo terlebih dahulu dijadwalkan menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, sebelum melanjutkan perjalanan ke Manila, Filipina, untuk hadir pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Setelah menyelesaikan agenda tersebut, Presiden Prabowo akan kembali mengundang para ketum parpol untuk membahas nama calon wakil presiden. "Nah, pulang dari itu kami akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada (MPR),” kata Zulhas.

Diketahui, Presiden Prabowo mengumpulkan para petinggi partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat untuk mendiskusikan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR RI.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Faisol Riza. (antara/jpnn)



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