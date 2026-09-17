PAN Tolak Ambang Batas Parlemen Naik di Atas 4 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menyatakan keberatan jika ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi di atas 4 persen. Menurut PAN, kebijakan itu berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 memerintahkan ambang batas memperhatikan aspek keterwakilan politik dan mencegah banyaknya suara pemilih hangus. Menurut dia, semakin tinggi angka ambang batas parlemen akan menyebabkan kecenderungan suara sah pemilih tidak dapat dikonversi menjadi kursi.

"Sikap PAN bukan karena khawatir tidak lolos mendapatkan kursi DPR RI, karena sejak Pemilu 1999 sampai 2024 PAN terbukti selalu lolos ke Senayan," kata Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Kamis.

Ia menilai semakin banyak partai peserta pemilu tidak lolos ambang batas parlemen maka akan semakin memperbesar jumlah suara sah yang hangus karena tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Kondisi itu, kata dia, akan menyebabkan pemilu memiliki tingkat disproporsionalitas tinggi sehingga nilai representasi demokrasi menjadi lebih rendah.

Selain itu, menurut dia, MK dalam Putusan 45/PUU-XXII/2024 menyatakan penentuan besaran ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai dapat menimbulkan disproporsionalitas antara suara sah nasional dan jumlah kursi.

Di Pemilu Legislatif 2024 dengan ambang batas parlemen 4 persen, menurut dia, suara sah nasional yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 17.304.303 suara atau 11,4 persen. Begitu juga di Pemilu Legislatif 2019 sebanyak 13.595.842 suara atau 9,71 persen, dan untuk Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 2.964.975 suara atau 2,37 persen.

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Kendati demikian, dia menilai tidak ada nilai ideal soal besaran ambang batas parlemen. Namun yang penting, menurut dia, perubahan ambang batas harus tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"Ide penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilihan," ujar Viva.