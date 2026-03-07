Panaskan Mesin Politik, Mujiyono Kumpulkan Ribuan Kader dan Relawan RAM di Jaktim

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menggelar konsolidasi akbar sekaligus buka puasa bersama Keluarga Besar Rumah Aspirasi Mujiyono (RAM) di Gedung Gorga 2 Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (7/3/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat solidaritas kader dan relawan di tingkat daerah pemilihan (dapil). Kegiatan tersebut turut diisi dengan penyaluran santunan serta bantuan bingkisan lebaran kepada anggota RAM serta relawan.

Mujiyono menegaskan bahwa kebersamaan adalah kunci kekuatan organisasi. Menurutnya, konsolidasi tidak melulu soal diskusi formal, tetapi juga menjaga ikatan persaudaraan melalui kegiatan silaturahmi di bulan Ramadan.

"Konsolidasi itu tidak harus selalu diskusi. Berkumpul bersama, menjaga perserikatan dan kebersamaan juga merupakan konsolidasi," ujar Mujiyono dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).

Acara yang mengusung tajuk “Merawat Silaturahmi, Menjaga Kebersamaan” itu dimaknai sebagai upaya memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas serta memumpuk dan menjaga militansi keluarga besar RAM hingga relawan.

Menurut Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta itu, silaturahmi yang terjaga menjadi fondasi penting dalam membangun kekuatan organisasi dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Ia mengakui bahwai kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari langkah awal untuk mempersiapkan kekuatan politik menuju tahun politik 2029. Namun untuk saat ini, pihaknya memilih fokus membenahi organisasi di tingkat daerah pemilihan (dapil).

Menurut pria kelahiran Wonogiri itu, persiapan internal terus dilakukan sejak dini. Hingga saat ini, timnya telah menyiapkan lebih dari 1.000 saksi tempat pemungutan suara (TPS) di dapil 5 Jakarta Timur yang disiapkan untuk menjaga proses demokrasi di lapangan.