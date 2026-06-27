Panasonic Perkenalkan Kamera Compact dan Lensa LUMIX di PRJ 2026

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah perkembangan gaya hidup digital yang makin dinamis, Panasonic meluncurkan tiga produk terbaru dari lini LUMIX di ajang PRJ 2026, yakni dua kamera compact LUMIX DC-TZ300 dan LUMIX DC-L10, serta lensa prime LUMIX S 40mm F2 (S-S40).

Peluncuran ini menjadi salah satu momen utama kehadiran Panasonic di PRJ 2026, sekaligus bagian dari inisiatif "Care for Your Moments" sebagai komitmen Panasonic dalam mendampingi setiap momen berharga konsumen, dealer, dan mitra bisnis di Indonesia.

LUMIX DC-TZ300 hadir untuk pelancong, pengguna keluarga, dan penggemar street photography yang menginginkan fleksibilitas tinggi dalam bodi ringkas. Sensor 1.0-type BSI CMOS 20,1MP dan lensa LEICA bersertifikat 24–360mm mampu menghasilkan gambar tajam dari pemandangan luas hingga objek jauh, bahkan dalam cahaya rendah.

Stabilisasi POWER O.I.S. dan 5-axis HYBRID O.I.S.+ menjaga ketajaman gambar dan stabilitas video meski diambil sambil bergerak. TZ300 juga mendukung perekaman 4K, slow-motion FHD 120fps, fitur 4K PHOTO, AF Macro 3cm, 22 filter kreatif, flash bawaan, serta konektivitas Bluetooth, WiFi, dan pengisian daya USB Type-C.

Sementara LUMIX DC-L10 hadir untuk fotografer yang menghargai kendali manual dan eksplorasi visual lebih dalam. Dikembangkan di Osaka, Jepang, L10 terinspirasi filosofi "Shaping Emotions" dengan desain yang memadukan casing magnesium alloy, tekstur saffiano leather, barrel lensa logam, dan cincin aperture manual.

Lensa tetap LEICA DC VARIO-SUMMILUX 24–75mm F1.7–2.8 menghadirkan bokeh ekspresif dan gradasi cahaya yang halus. Sensor 4/3-type BSI CMOS 20,4MP dengan Dynamic Range Boost, Phase Hybrid AF 779 titik (termasuk pengenalan AI untuk urban sports), burst 30fps electronic dan 11fps mechanical, serta POWER O.I.S. melengkapi kemampuan teknisnya.

Untuk ekspresi warna, L10 menghadirkan REAL TIME LUT, Photo Style baru L.Classic dan L.ClassicGold, Magic LUT via aplikasi LUMIX Lab, serta format MP4 (Lite) untuk berbagi ke media sosial. Viewfinder OLED 2,36 juta titik dan monitor bebas sudut 1,84 juta titik mendukung pemotretan horizontal maupun vertikal.

Melengkapi kedua kamera tersebut, LUMIX S 40mm F2 (S-S40) hadir sebagai lensa prime compact berbasis L-Mount yang dirancang untuk kreativitas sehari-hari.