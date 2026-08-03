Panasonic Produksi AC Floor Standing PB5 Series dengan Refrigeran R32 & Tersertifikasi TKDN

jpnn.com, JAKARTA - Berkomitmen mendukung kemandirian industri nasional, Panasonic memproduksi lini AC Commercial Air Conditioner (CAC) tipe Floor Standing PB5 Series secara lokal di pabrik PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) sejak Juli 2026.

Melalui lokalisasi ini, unit Floor Standing Panasonic kini resmi mengantongi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan total nilai mencapai 41,25% (terdiri dari nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan/BMP).

Langkah ini merupakan respon konkret Panasonic terhadap Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2022, yaitu pengutamaan produk ber-TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan serta Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

Dengan sertifikasi ini, Panasonic siap menjadi mitra terdepan dalam menyediakan perangkat elektronik berkualitas tinggi produksi dalam negeri.

“Kami sangat bangga bisa memproduksi AC Floor Standing PB5 Series langsung di pabrik PMI. Langkah ini bukan sekadar untuk memenuhi regulasi, melainkan bukti nyata kontribusi berkelanjutan Panasonic dalam memperkuat ekonomi dan industri manufaktur nasional. Dengan kualitas global yang kini diproduksi lokal, kami ingin memastikan sektor pemerintah maupun korporasi bisa mendapatkan solusi pendingin ruangan terbaik dengan lebih mudah,” ujar Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia Arif Gobel.

Selain unggul secara regulasi, AC Floor Standing PB5 Series hadir sebagai solusi pendingin udara yang ramah lingkungan dan hemat energi.

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Seluruh variannya, mulai dari kapasitas 2PK 1phase (S/U-19PB5H5P), kapasitas 3PK 1phase (S/U-28PB5H5P), kapasitas 3PK 3phase (S/U-28PB5H8P) dan kapasitas 5PK 3phase (S/U-45PB5H8P), telah menggunakan refrigeran R32. Teknologi ini ramah ozon dan mampu menekan potensi pemanasan global (GWP) hingga 67% lebih rendah jika dibandingkan dengan refrigeran R410a, sekaligus membuat konsumsi listrik jauh lebih efisien.

Performa tangguh AC ini juga dirancang untuk ruang komersial yang dinamis berkat fitur Auto Swing left-toright yang mengembuskan udara merata hingga jarak 11 meter.