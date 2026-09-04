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Pancasila Jangan Hanya Diajarkan, Harus Dihidupkan

Oleh Ir. Ibnu Prakoso, M.Sos - Ketua Bidang Pengkaderan DPP IKAL Lemhannas

Pancasila Jangan Hanya Diajarkan, Harus Dihidupkan
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Ketua Bidang Pengkaderan DPP IKAL Lemhannas Ir. Ibnu Prakoso, M.Sos bersama Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Ada perjumpaan yang tidak berhenti ketika kita meninggalkan tempat pertemuan.

Ia terus bekerja dalam pikiran.

Bagi saya, perjumpaan dengan Kardinal Ignatius Suharyo adalah salah satunya.

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Saya bersama istri mendapat kesempatan bersilaturahmi dan berdialog dengan Bapak Kardinal. Kami diterima dalam suasana yang sangat hangat dan akrab, seperti bertemu sahabat.

Pembicaraan kemudian mengalir kepada persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah kunjungan: tentang kondisi bangsa, kehidupan sosial, pentingnya pengkaderan, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila perlu kembali dihidupkan dalam kehidupan masyarakat.

Pancasila Jangan Hanya Diajarkan, Harus Dihidupkan

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Ketua Bidang Pengkaderan DPP IKAL Lemhannas Ir. Ibnu Prakoso, M.Sos bersama istrinya, Ir. Dwisesanti, MM, MBA saat bertemu Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo. Foto: Dokumentasi pribadi

Saya semakin memahami bahwa persoalan bangsa pada akhirnya tidak hanya menyangkut sistem.

Ketua Bidang Pengkaderan DPP IKAL Lemhannas Ibnu Prakoso mengatakan Pancasila jangan hanya diajarkan, tetapi harus dihidupkan.

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