Panda Nababan Meninggal Dunia, PDIP Berduka Kehilangan Tokoh Demokrasi dan Pers
jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan turut berduka atas kepergian politikus senior sekaligus tokoh pers, Panda Nababan pada Senin (9/11) pukul 09.37 WIB.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Panda Nababan.
"Kepergian beliau merupakan kehilangan besar, bukan hanya bagi keluarga dan sahabat, tetapi juga bagi dunia pers, PDIP, dan kehidupan demokrasi Indonesia," ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (9/11).
Hasto mengenang mendiang Panda Nababan sebagai wartawan pejuang dan politikus petarung yang sepanjang hidup menunjukkan keberanian.
"Pak Panda Nababan sepanjang perjalanan hidupnya dikenal memiliki keberanian, keteguhan sikap, serta komitmen terhadap demokrasi," ujarnya.
Menurut Hasto, Panda juga sosok yang mampu memadukan pengalaman panjang sebagai wartawan dengan kiprah sebagai politikus.
Dia menyebut ketajaman berpikir, sikap kritis, dan keberanian menyampaikan kebenaran menjadi karakter melekat almarhum.
"Almarhum merupakan sosok yang menjadikan pengalaman jurnalistik, ketajaman berpikir, dan keberanian menyampaikan kebenaran sebagai bagian dari pengabdiannya kepada bangsa dan negara," ucapnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenal sosok mendiang Panda Nababan sebagai figur yang komitmen mewujudkan demokrasi di Indonesia.
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