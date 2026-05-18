Panda Terpilih Jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo untuk Masyarakat Palembang
jpnn.com, PALEMBANG - Seekor sapi jenis simental berbobot jumbo milik peternak lokal Palembang terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI untuk Iduladha 2026.
Sapi bernama Panda itu memiliki bobot mencapai 964 kilogram dan akan menjadi hewan kurban untuk Kota Palembang.
Nama Panda diberikan karena corak hitam putih pada tubuh sapi tersebut menyerupai hewan panda.
Sapi jumbo itu dipelihara oleh peternak Mas Tejo di kawasan Jalan Sidomulyo, Kecamatan Sukarami Palembang.
"Alhamdulillah, sapi Panda terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo untuk Kota Palembang," ungkap mas Tejo saat ditemui di peternakannya, Senin (18/5/2026).
Kata Tejo, sapi Panda didatangkan dari Lampung sekitar 650 kilogram. Setelah menjalani perawatan intensif, beratnya kini melonjak hingga 964 kilogram atau bertambah lebih dari 300 kiligram.
Menurutnya, perawatan sapi berbobot besar membutuhkan perhatian esktra, terutama pada pola makan dan nutrisi harian. Tiap hari, Panda mengonsumsi ampas tahu sekitar 15 kilogram, onggok 15 kilogram, serta konstenstrat 2 hingga 3 kilogram. Selain itu, rumput segar juga disiapkan tanpa batas sesuai kebutuhan makan sapi.
"Sapi besar harus benar-benar dijaga pakannya. Vitamin, konsentrat, ampas tahu, onggok semuanya harus cukup supaya pertumbuhan maksimal," kata Tejo.
