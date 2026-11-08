Pandangan Habiburokhman ke Listyo Berubah, Dulu Bilang Kapolri Terbaik Sepanjang Masa

jpnn.com - Pandangan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terhadap Listyo Sigit Prabowo (LSP) berubah setelah mantan Kapolri itu melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dulu, Habiburokhman pernah bilang Listyo Sigit sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa.

Kini dia menyatakan dugaan penyadapan oleh Listyo secara mutlak menghapus seluruh rekam jejak dan prestasi yang pernah diukir mantan Kapolri itu selama mengabdi di institusi Polri.

"Dalam dunia militer dan organisasi taktis ada doktrin 'perkalian nol' (zero multiplier), di mana loyalitas dan integritas adalah faktor pengalian mutlak. Secara matematis, berapa pun besarnya angka prestasi seseorang, jika dikalikan dengan nol maka hasilnya tetap nol," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/11/20026).

Menurutnya, tindakan penyadapan ilegal menerapkan "perkalian nol", di mana integritas dan loyalitas menjadi faktor pengali utama keberhasilan seorang pejabat publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman menanggapi unggahan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di media sosial yang menyindir ucapan dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Juni 2026.

Di dalam rapat tersebut, Habiburokhman sempat menyebut Listyo Sigit sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa.

Habiburokhman mengaku tidak ambil pusing dengan pandangan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk kebebasan berpendapat dalam demokrasi.