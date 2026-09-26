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PANDI dan Kemenekraf Berkolaborasi, Dorong IP Indonesia Go Digital

PANDI dan Kemenekraf Berkolaborasi, Dorong IP Indonesia Go Digital
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PANDI melakukan pertemuan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif di Jakarta beberapa hari lalu. Foto: dok PANDI

jpnn.com, JAKARTA - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) melakukan pertemuan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif di Jakarta beberapa hari lalu.

Pertemuan itu membahas peluang untuk memperkuat pengembangan intellectual property (IP) Indonesia melalui teknologi, identitas digital, dan ekosistem ekonomi kreatif.

Ketua PANDI Isnawan menyampaikan pertumbuhan ekonomi kreatif perlu diikuti dengan penguatan identitas IP Indonesia di internet.

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Menurutnya, nama domain tidak hanya berfungsi sebagai alamat sebuah situs, tetapi dapat menjadi bagian dari identitas digital suatu karya, merek, produk kreatif, hingga kekayaan budaya Indonesia.

“Ketika IP tersebut berkembang ke ruang digital, identitas digital menjadi salah satu aspek penting agar karya maupun produk kreatif Indonesia semakin mudah dikenal, dikembangkan, dan menjangkau pasar yang lebih luas,” ujar Isnawan dalam siaran persnya, Sabtu (26/9).

Dia juga memperkenalkan sejumlah inisiatif PANDI yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi kreatif.

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Salah satunya digitalisasi aksara Nusantara dan pengembangannya agar dapat digunakan dalam sistem nama domain.

Inisiatif tersebut membuka ruang agar aksara daerah tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga dapat berkembang sebagai aset kreatif dan IP di dunia digital.

PANDI melakukan pertemuan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif di Jakarta beberapa hari lalu.

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