PANDI Gandeng Privy, Perkuat Identitas Digital yang Aman dan Valid
jpnn.com, BALI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan PT Privy Identitas Digital (Privy) berkolaborasi guna mendorong pemanfaatan identitas digital yang aman, valid, dan terpercaya termasuk layanan nama domain .id.
Kerja sama itu diperkuat melalui penandatangan nota kesepahaman secara digital oleh Ketua Dewan Pengurus PANDI Isnawan dan CEO & Founder Privy Marshall Pribadi, di Bali.
Ketua Dewan Pengurus PANDI Isnawan mengungkapkan pihaknya dan Privy akan melakukan riset dan pengembangan teknologi identitas digital, termasuk pemanfaatan Verifiable Credential (VC), yaitu kredensial digital yang keaslian dan keutuhannya dapat diverifikasi secara kriptografis, serta Tanda Tangan Elektronik (TTE).
Dia menyebut ke depan tantangan internet bukan hanya bagaimana masyarakat dapat terhubung, tetapi juga bagaimana setiap aktivitas digital berlangsung dengan aman, datanya valid, dan hak pemilik data terlindungi.
"Melalui kolaborasi dengan Privy, kami ingin mendorong inovasi identitas digital yang memberikan nilai tambah bagi ekosistem domain .id, patuh pada UU Pelindungan Data Pribadi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan internet Indonesia," ujar Isnawan dalam siaran persnya, Rabu (27/10).
Dia berharap Privy dapat mendukung pengembangan mekanisme verifikasi identitas dan autentikasi dokumen elektronik yang memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Privy dan PANDI akan menjajaki pengembangan proyek percontohan (pilot project) untuk mendukung proses verifikasi identitas yang lebih aman dan efisien.
Prinsip pelindungan data pribadi menjadi perhatian utama dalam kerja sama tersebut.
PANDI dan PT Privy Identitas Digital (Privy) berkolaborasi guna mendorong pemanfaatan identitas digital yang aman, valid, dan terpercaya
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